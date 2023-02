Exclusif-L'Allemagne est en pourparlers avancés avec Oman pour des fournitures de gaz naturel

Depuis l'année dernière, l'Europe s'efforce de remplacer le gaz russe sur fond de guerre en Ukraine. L'entreprise publique Gazprom a progressivement réduit, puis suspendu, la part du lion de l'approvisionnement de l'Europe par gazoduc.

En septembre, la société énergétique RWE a décroché un accord de GNL avec la société émiratie ADNOC, et l'Allemagne a cherché ailleurs par le biais des sociétés de services publics Uniper et Sefe, toutes deux nationalisées par Berlin l'année dernière.

Deux sources ayant une connaissance directe de la question ont déclaré que l'accord avec Oman porterait sur une quantité comprise entre 0,5 et 1 million de tonnes par an (mtpa), l'une d'elles précisant environ 0,8 mtpa sur 10 ans.

Une troisième source au courant des pourparlers a également déclaré qu'un accord sur 10 ans était en cours de discussion.

Deux sources ont déclaré qu'Uniper était impliquée dans les pourparlers. La société était déjà en discussion avec Oman pour un accord sur l'ammoniac, a déclaré l'une des sources, après que le groupe ait signé un accord avec le projet d'hydrogène HYPORT Duqm d'Oman en 2021, dans le cadre duquel il négocie un accord d'écoulement pour l'ammoniac vert.

Uniper et le ministère de l'économie, qui est en charge de la propriété du gouvernement dans Sefe, ont refusé de commenter. Sefe et le ministère allemand des Finances, qui gère la participation de Berlin dans Uniper, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le ministère de l'énergie d'Oman n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La plus grande économie d'Europe espère remplacer toutes les importations d'énergie russe d'ici la mi-2024, un effort important pour un pays qui dépend en grande partie du gaz naturel pour alimenter son industrie.

L'Allemagne est en pourparlers depuis des mois avec le Qatar, premier producteur mondial de GNL, pour des approvisionnements supplémentaires, mais les négociations ont été longues. Doha préfère les contrats de 20 ans, qui s'accordent avec les objectifs climatiques de Berlin.

En novembre, QatarEnergy et ConocoPhillips ont signé deux accords de vente et d'achat pour exporter 2 millions de tonnes de GNL par an en Allemagne pendant au moins 15 ans à partir de 2026.

Bien que les accords d'approvisionnement avec le Qatar soient positifs pour l'Allemagne, ils ne proposent pas de solution immédiate à la crise énergétique de Berlin.