Explicatif - Comment l'Europe pourrait-elle limiter la flambée des prix de l'énergie ?

Les ministres de l'énergie des pays de l'UE se réuniront le 9 septembre pour discuter de la manière d'alléger d'urgence le fardeau de la flambée des prix de l'énergie pour les entreprises et les ménages.

Les coûts de l'énergie en Europe ont grimpé en flèche l'année dernière, sous l'effet des prix record du gaz, la Russie ayant réduit son approvisionnement en Europe.

Les gouvernements européens ont accusé Moscou d'utiliser l'énergie comme un moyen de chantage, en représailles au soutien occidental à l'Ukraine après l'invasion de la Russie. Le géant russe du gaz, Gazprom, affirme être un fournisseur fiable et a imputé les coupures de flux à des problèmes techniques.

Changer les systèmes énergétiques des 27 pays de l'UE peut s'avérer complexe et long, car le commerce transfrontalier des produits énergétiques entre les membres du bloc a mis deux décennies à émerger et à se solidifier. Mais les décideurs politiques font la course pour trouver une solution à court terme.

Voici pourquoi l'Europe envisage des réformes du marché de l'énergie, et ce qu'elles pourraient impliquer.

POURQUOI LE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ EST-IL LIÉ À CELUI DU GAZ ?

Dans le système énergétique européen, le prix de gros de l'électricité est fixé par la dernière centrale électrique nécessaire pour répondre à la demande globale.

Les parcs éoliens, les centrales nucléaires, les centrales au charbon et au gaz et tous les autres producteurs participent au marché de l'électricité, les sources les moins chères arrivant en premier, suivies des sources plus coûteuses comme le gaz. Les centrales au gaz fixent souvent le prix dans ce système.

L'idée est que, puisque tous les producteurs vendent leur électricité au même prix, les producteurs d'énergies renouvelables les moins chers se retrouvent avec une marge bénéficiaire plus importante - un stimulus qui incite à investir davantage dans la production d'énergies renouvelables dont l'Europe a besoin pour atteindre ses objectifs en matière de changement climatique.

Mais des pays comme l'Espagne ont déclaré que le système était injuste, car il aboutit à ce que l'énergie renouvelable bon marché soit vendue aux consommateurs au même prix que l'énergie plus coûteuse produite à partir de combustibles fossiles.

Les prix du gaz ont grimpé en flèche, la Russie ayant réduit les volumes qu'elle envoie en Europe. Les prix du gaz sont déterminés par la concurrence mondiale pour ce combustible, et les acheteurs européens sont en concurrence avec des entreprises d'autres pays pour s'emparer du gaz non russe.

Cela a eu pour effet d'augmenter le prix de la production d'électricité à partir du gaz en Europe, ce qui a entraîné une hausse des prix globaux de l'électricité.

"La conception actuelle du marché propose à la Russie, par exemple, un champ d'action virtuel pour une manipulation destructrice du marché", a écrit Nina Scheer, porte-parole parlementaire pour l'énergie des sociaux-démocrates, le principal parti de la coalition de Berlin, dans le quotidien économique Handelsblatt de mardi.

Parmi les autres facteurs qui font grimper les prix de l'électricité, citons les problèmes des centrales nucléaires françaises et la grave sécheresse en Europe qui a entravé la production d'hydroélectricité et affecté les livraisons de charbon.

Le contrat d'électricité de référence de l'Allemagne pour 2023 a atteint lundi 1 050 euros le mégawattheure (MWh), soit 14 fois le niveau d'il y a un an.

COMMENT L'UE POURRAIT-ELLE MODIFIER LES PRIX DE L'ÉNERGIE ?

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi que l'UE devait découpler le prix du gaz et de l'électricité, sans donner plus de détails.

La République tchèque, qui assure la présidence tournante de l'UE, se mobilise en faveur d'un plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité.

L'idée de plafonner les prix du gaz ou de l'électricité est soutenue depuis longtemps par l'Espagne, la Belgique et d'autres pays, et par l'Autriche et l'Allemagne, initialement réticentes. La France fait partie des États favorables à une action visant à séparer le prix de l'électricité du prix du gaz.

Une option, proposée par le Premier ministre italien Mario Draghi, serait que les pays de l'UE conviennent d'un plafond sur le prix du gaz importé de Russie. Les critiques disent que cela risquerait de voir la Russie couper complètement l'approvisionnement en gaz de l'Europe en représailles.

Une autre option serait que les gouvernements plafonnent le prix du gaz et paient aux compagnies gazières la différence entre le prix plafonné et le prix plus élevé du marché.

Certains pays, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, s'y sont déjà opposés, car cela reviendrait à subventionner la production de combustibles fossiles avec des fonds publics qui, selon eux, seraient mieux utilisés pour le passage à des énergies propres moins coûteuses.

D'autres options pourraient inclure la restriction de la participation des spéculateurs financiers aux marchés du gaz, ou la mise en place d'un marché parallèle pour l'énergie alimentée au gaz, distinct du marché de l'électricité existant.

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS POTENTIELS ?

Les prix élevés du gaz incitent financièrement les industries et les ménages à réduire leur consommation de gaz - un changement de comportement que les gouvernements tentent d'encourager pour s'assurer qu'il y a suffisamment de combustible pour passer l'hiver.

Le plafonnement du prix du gaz limiterait cette incitation, et les critiques disent que cela pourrait même encourager une plus grande utilisation du gaz alors que les gouvernements doivent déployer des politiques pour réduire la consommation.

Certains analystes ont suggéré qu'une aide financière ciblée pour les ménages à faible revenu et les entreprises les plus durement touchés par la flambée des prix serait une meilleure option qu'une refonte hâtive du marché.

D'autres questions demeurent quant à la manière dont les gouvernements pourraient plafonner le coût de l'énergie alimentée au gaz d'une manière qui n'encourage pas les propriétaires de centrales à produire moins d'énergie lorsque les pays en ont un besoin urgent.