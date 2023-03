Explicatif - La Chine a-t-elle besoin de plus de gaz russe via le gazoduc Power-of-Siberia 2 ?

M. Poutine a déclaré que la Russie, la Chine et la Mongolie avaient conclu "tous les accords" sur l'achèvement du gazoduc destiné à acheminer le gaz russe vers la Chine, et que la Russie livrerait au moins 98 milliards de mètres cubes de gaz à la Chine d'ici à 2030, bien qu'un communiqué russe ultérieur ait indiqué que les détails du gazoduc devaient encore être réglés.

La Russie a proposé cet itinéraire il y a plusieurs années, mais le projet est devenu plus urgent car Moscou espère que Pékin remplacera l'Europe en tant que principal client pour le gaz.

Toutefois, selon les experts, la Chine ne devrait pas avoir besoin d'un approvisionnement supplémentaire en gaz avant 2030.

QU'EST-CE QUE LE GAZODUC POWER-OF-SIBERIA 2 ?

Le gazoduc proposé acheminerait le gaz des immenses réserves de la péninsule de Yamal, en Sibérie occidentale, vers la Chine, premier consommateur mondial d'énergie et consommateur croissant de gaz.

Le premier gazoduc "Power-of-Siberia" s'étend sur 3 000 km à travers la Sibérie et jusqu'à la province chinoise du Heilongjiang, au nord-est du pays.

Le nouvel itinéraire traverserait la Mongolie orientale et atteindrait le nord de la Chine, selon une carte établie par la société russe Gazprom.

Gazprom a entamé une étude de faisabilité sur le projet en 2020 et s'est fixé pour objectif de commencer à livrer du gaz d'ici à 2030.

Le gazoduc de 2 600 km pourrait transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit un peu moins que le gazoduc Nord Stream 1, aujourd'hui disparu, qui relie la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique.

QU'ONT DIT XI ET POUTINE AU SUJET DU GAZODUC ?

Avant la visite de M. Xi, M. Poutine a qualifié le gazoduc "Power-of-Siberia" d'"accord du siècle".

Mais une déclaration conjointe à l'issue de leurs entretiens a seulement indiqué que les parties concernées "feront des initiatives pour faire avancer les travaux sur l'étude et l'approbation" du gazoduc. Toutefois, les comptes rendus officiels des déclarations de M. Xi publiées après les réunions ne mentionnent pas le gazoduc.

"Nous ne pensons pas que l'accord soit encore finalisé, il reste encore beaucoup de détails à régler", a déclaré Wang Yuanda, analyste du gaz en Chine au sein de la société d'intelligence économique ICIS.

"La Russie est probablement plus désireuse de vendre du gaz que la Chine n'en a besoin à l'heure actuelle.

QUE DIT LA MONGOLIE ?

Lorsque Poutine et Xi ont rencontré en septembre le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, ce dernier a déclaré qu'il soutenait la construction d'oléoducs et de gazoducs de la Russie vers la Chine via la Mongolie, ajoutant que sa justification technique et économique devrait être étudiée.

Le premier ministre mongol Oyun-Erdene Luvsannamsrai a déclaré au Financial Times en juillet qu'il s'attendait à ce que la Russie commence la construction de l'oléoduc d'ici deux ans, mais il a ajouté que le tracé final à travers la Mongolie n'avait pas encore été décidé, selon le journal.

LA CHINE A-T-ELLE BESOIN DE PLUS DE GAZ RUSSE ?

Gazprom fournit déjà du gaz à la Chine par l'intermédiaire du premier gazoduc Power-of-Siberia, dans le cadre d'un accord de 30 ans et de 400 milliards de dollars, qui a été lancé à la fin de l'année 2019.

Prévu pour fournir 22 milliards de m3 de gaz en 2023, il livrera des volumes croissants avant d'atteindre sa pleine capacité de 38 milliards de m3 d'ici 2027.

En février 2022, Pékin a également accepté d'acheter du gaz à l'île russe de Sakhaline, en Extrême-Orient, qui sera transporté par un nouveau gazoduc traversant la mer du Japon jusqu'à la province chinoise de Heilongjiang, pour atteindre 10 milliards de m3 par an vers 2026.

Parallèlement, la Chine négocie un nouveau gazoduc - le Central Asia-China Gas Pipeline D - pour acheminer 25 milliards de m3 de gaz par an pendant 30 ans depuis le Turkménistan via le Tadjikistan et le Kirghizstan.

En outre, la Chine a conclu des contrats à long terme avec le Qatar, les États-Unis et les grandes compagnies pétrolières mondiales pour l'approvisionnement en GNL. Elle a importé 63,4 millions de tonnes de ce combustible réfrigéré l'année dernière.

"L'objectif initial était que la Chine importe 38 milliards de m3 de gaz russe d'ici à 2025. Aujourd'hui, la Russie affirme que ce chiffre atteindra 98 milliards de mètres cubes d'ici à 2030. Il s'agit d'un très grand bond en avant, il convient donc d'être légèrement prudent à ce sujet", a déclaré Wang, l'analyste.

La Chine craindra également de se retrouver dans une position similaire à celle de l'Europe si elle devient plus dépendante de la Russie, a-t-il ajouté.