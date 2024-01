PJSC Gazprom est le n° 1 mondial de l'exploration, de la production et de la commercialisation de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de gaz (55,2%) : 508,2 milliards de m3 vendus en 2021 ; - vente d'hydrocarbures et de produits pétroliers raffinés (25,3%) : 67,7 Mt vendues ; - exploration, production et vente de pétrole brut et de gaz condensé (8,6%) : 25,3 Mt vendues ; - production et vente d'électricité et de chaleur (5,8%) ; - transport de gaz (2,2%) ; - autres (2,9%).