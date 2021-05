Gazprom : Les USA lèvent les sanctions liées au projet Nord Stream 2

par Steve Holland, Timothy Gardner et Andrea Shalal

WASHINGTON, 19 mai (Reuters) - L'administration du président américain Joe Biden a imposé des sanctions contre l'entreprise chargée du projet d'oléoduc Nord Stream 2 et contre les dirigeants de celle-ci, mais les a immédiatement levées en raison de préoccupations de sécurité nationale, indique mercredi un rapport du département d'Etat.

Le document, transmis au Congrès américain et dont Reuters a pu consulter une copie, indique que l'entreprise en charge du projet devant relier la Russie à l'Allemagne et son directeur général, Matthias Warnig, qui est un proche du président russe Vladimir Poutine, ont pris part à des activités sanctionnables mais qu'il revenait de l'intérêt des Etats-Unis de lever les sanctions.

Cette décision intervient alors que l'administration démocrate de Joe Biden, en fonction depuis janvier dernier, tente de rétablir des liens avec l'Allemagne mis à mal par l'ancien président républicain Donald Trump.

Les dérogations n'ont pas de date de fin, mais peuvent être supprimées par le secrétaire d'Etat.

Joe Biden est opposé au projet Nord Stream 2, financé par le géant gazier public russe Gazprom et dont les travaux sont achevés à environ 95% pour le moment, y voyant un mauvais accord pour l'Europe.

De nombreux représentants et élus aux Etats-Unis estiment que la Russie va accroître ainsi son influence économique et politique sur l'Europe, en rendant celle-ci plus dépendante de son gaz.

Nord Stream 2 permettrait à Moscou de fournir deux fois plus de gaz qu'à l'heure actuelle tout en contournant l'Ukraine, privant celle-ci d'importantes recettes de transit.

A Berlin, le ministre allemand des Affaires étrangères s'est réjoui de la décision américaine. "Nous voyons cela comme une mesure constructive, dont nous serons ravis de discuter davantage avec nos partenaires à Washington", a dit Heiko Maas aux journalistes. (Steve Holland, Timothy Gardner et Andrea Shalal, avec Sabine Siebold à Berlin; version française Jean Terzian)