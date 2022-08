L'Allemagne prend des mesures pour réduire sa consommation de gaz

BERLIN, 24 août (Reuters) - Les bâtiments publics seront plus frais et les rues plus sombres cet hiver en Allemagne à la suite des mesures d'économie d'énergie approuvées par le gouvernement mercredi pour préserver les réserves de gaz naturel du pays menacées par la baisse des livraisons russes.

Le géant gazier russe Gazprom a invoqué des problèmes techniques pour justifier la réduction des flux de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 à 20% de sa capacité.

Berlin a qualifié cette décision de politique, dans le contexte des sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.

"Dans l'ensemble, les mesures permettent d'économiser de l'énergie. Cependant, pas au point que nous puissions nous dire 'ça ira maintenant'", a déclaré le ministre de l'Economie, Robert Habeck, pendant une conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres.

Ces mesures "permettront de réduire la consommation de gaz de 2% à 2,5% environ", a-t-il précisé.

Elles pourraient permettre aux ménages, aux entreprises et aux administrations d'économiser environ 10,8 milliards d'euros au cours des deux prochaines années, a déclaré le responsable allemand.

À partir du 1er septembre, les bâtiments publics - à l'exception de certains services sociaux, comme les hôpitaux - seront chauffés à 19 degrés Celsius maximum, et le chauffage pourra être totalement éteint dans les couloirs et les halls d'entrée.

Les bâtiments et les monuments ne pourront plus être éclairés à des fins purement esthétiques et il pourrait être interdit aux entreprises et aux magasins de laisser leur devanture éclairée la nuit. Il sera également interdit de chauffer les piscines privées.

Le gouvernement a dans le même temps approuvé un projet de loi destiné à donner la priorité au transport des ressources énergétiques, dont le charbon, sur le réseau ferroviaire, ont indiqué Robert Habeck et le ministre des Transports, Volker Wissing. (Reportage Rachel More et Miranda Murray, version française Laetitia Volga et Alizée Degorce, édité par Bertrand Boucey et Tangi Salaün)