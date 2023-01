L'entreprise tchèque Net4Gas manque les derniers paiements de Gazprom

Les revenus de Net4Gas provenant de ces contrats représentaient les trois quarts des revenus totaux de 2021, a indiqué la société dans un document déposé mercredi en fin de journée.

"N4G enquête actuellement sur les raisons de ce non-paiement, qui, selon N4G, représente une violation contractuelle de la part du principal expéditeur", a-t-elle déclaré.

"N4G note en outre qu'elle est actuellement en mesure de couvrir ses coûts d'exploitation et de financement courants."

La société n'a pas nommé l'expéditeur et n'a pas fait d'autres commentaires, mais le ministre de l'Industrie et du Commerce Jozef Sikela a déclaré tard jeudi qu'il avait rencontré les dirigeants de Net4Gas pour discuter de la situation, et a identifié la contrepartie comme étant Gazprom.

"L'abus russe du secteur de l'énergie comme arme continue", a-t-il déclaré sur Twitter. "Gazprom a cessé de payer les frais de transit et ne respecte donc pas ses engagements envers Net4Gas."

Il n'y a pas eu d'impact identifiable sur l'approvisionnement en gaz du pays d'Europe centrale.

Par le passé, Net4Gas acheminait du gaz russe depuis l'Allemagne jusqu'en Autriche, en passant par la République tchèque et la Slovaquie. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, les flux de gaz russe vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream ont été réduits et finalement arrêtés, et le gazoduc a été endommagé en septembre.

Net4Gas a expédié du gaz provenant de sources alternatives, conformément aux demandes de ses clients.

En octobre, l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé N4G à 'BB+' et a déclaré que son scénario de base supposait "l'arrêt total ou quasi total du gaz russe par gazoduc vers l'Europe et aucun paiement de Gazprom."

"Nous voyons un risque important que les contrats de transit à long terme "ship-or-pay" entre Net4gas et Gazprom ne soient pas remplis, en raison de l'escalade continue des sanctions et de l'absence de transit de gaz russe par le gazoduc à l'heure actuelle", a déclaré Fitch dans le commentaire du 19 octobre.

La République tchèque s'est efforcée d'obtenir des approvisionnements alternatifs par le biais d'expéditions de gaz naturel liquéfié et de flux en provenance de Norvège et d'ailleurs.

Le pays partage également des routes avec la Slovaquie, par laquelle le gaz russe s'écoule toujours vers l'Europe via l'Ukraine. Les flux entre la Slovaquie et la République tchèque ont fonctionné dans les deux sens en fonction de la demande. Aucun flux dans le sens de la Slovaquie n'a été désigné depuis le début du mois de janvier.