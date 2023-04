La Russie envisage de faire appel à d'autres sociétés que Gazprom pour fournir du gaz à la Chine

Artem Verkhov, chef du département du développement de l'industrie gazière du ministère russe de l'énergie, a déclaré que le gaz naturel provenant des gisements de Rosneft et d'Irkutsk Oil Company, ou INK, pourrait être utilisé pour le futur gazoduc Power of Siberia 2.

S'exprimant lors d'une conférence à Moscou, il a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise.

Moscou envisage ce gazoduc de 2 600 km - qui aurait une capacité de 50 milliards de mètres cubes de gaz par an - comme un moyen de remplacer les exportations perdues vers l'Europe.

Le président Vladimir Poutine a discuté de ce projet avec le président chinois Xi Jinping le mois dernier.

Si la Russie est pressée de conclure un accord, Pékin est bien placé pour mener une négociation serrée, car les analystes estiment que la Chine ne devrait pas avoir besoin d'un approvisionnement supplémentaire en gaz avant 2030.

Le quotidien Kommersant a rapporté en janvier que Rosneft souhaitait fournir du gaz naturel provenant de ses gisements des régions de Krasnoïarsk et d'Irkoutsk au gazoduc Power of Siberia 2, qui approvisionnera la Chine via la Mongolie.

La Russie exporte déjà du gaz vers la Chine via le gazoduc Power of Siberia 1. Elle a exporté plus de 15 milliards de mètres cubes de gaz par cette voie l'année dernière et prévoit de porter ses livraisons à 22 milliards de mètres cubes cette année.

Vyacheslav Kulagin, de l'Institut de recherche sur l'énergie basé à Moscou, a déclaré lors de la même conférence qu'il était peu probable que la Russie tire un quelconque profit des exportations de gaz par gazoduc vers la Chine au cours de cette décennie, étant donné qu'elle récupérera les coûts et paiera des impôts.

"Ce serait formidable si nous pouvions réaliser des bénéfices avec Power of Siberia 1 d'ici le milieu de la prochaine décennie", a-t-il déclaré.