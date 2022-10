La Suède évite une enquête conjointe formelle sur la fuite du Nord Stream, invoquant la sécurité nationale

Mats Ljungqvist, le procureur impliqué dans l'enquête pénale suédoise sur les fuites du Nord Stream dans la zone économique suédoise, a déclaré que la Suède coopérait déjà avec le Danemark et l'Allemagne sur cette question.

Il a déclaré que la Suède avait rejeté la proposition d'une équipe commune d'enquête (JIT) de l'agence de coopération judiciaire Eurojust parce qu'une telle enquête commune comprendrait des accords juridiques en vertu desquels la Suède devrait partager des informations de sa propre enquête qu'elle juge confidentielles.

"C'est parce qu'il y a des informations dans notre enquête qui sont soumises à une confidentialité directement liée à la sécurité nationale", a déclaré Ljungqvist à Reuters.

Il a fait ce commentaire après que l'hebdomadaire allemand Der Spiegel ait rapporté vendredi que la Suède avait rejeté les plans d'une enquête conjointe avec le Danemark et l'Allemagne, citant des sources de sécurité allemandes.

Un porte-parole des services de sécurité suédois a déclaré que la police de sécurité coopérait étroitement avec d'autres autorités, également internationales, dans le cadre de l'enquête criminelle suédoise.

L'émission télévisée allemande Tagesschau, diffusée par le radiodiffuseur public allemand ARD, a déclaré que le Danemark avait lui aussi refusé de mettre en place une équipe d'enquête commune.

La police fédérale allemande a terminé son rôle dans l'enquête sur un acte présumé de sabotage sur les pipelines Nord Stream et a remis ses conclusions, a déclaré vendredi un porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur.

Interrogée sur les rapports selon lesquels la Suède ne mènerait pas d'enquête conjointement avec l'Allemagne et le Danemark, la première ministre suédoise Magdalena Andersson a déclaré à Reuters : "Non, d'après ce que je comprends, ce n'est pas vrai. Nous travaillons ensemble avec l'Allemagne et le Danemark sur cette question."

Eurojust indique sur son site Internet qu'une équipe commune d'enquête est utilisée dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale, comprenant un accord juridique entre les autorités de deux ou plusieurs États dans le but de mener des enquêtes criminelles.