La production stable de Gazprom Neft, qui contrôle la plus grande raffinerie de pétrole de Russie dans la ville d'Omsk, en Sibérie occidentale, montre la résilience de l'industrie pétrolière russe malgré les sanctions occidentales les plus sévères de l'histoire récente.

Les raffineries de pétrole russes, dont beaucoup ont été construites par l'Union soviétique, ont fait l'objet d'une modernisation massive dans le but d'améliorer la qualité du carburant pour répondre aux exigences écologiques et technologiques.

L'usine d'Omsk, située à 1 600 km à l'est de Moscou et d'une capacité de 400 000 barils par jour (bpj), a commencé à fonctionner en 1955 et est la plus grande raffinerie de pétrole de Russie.

Oleg Vedernikov, chef du raffinage du pétrole et du gaz de Gazprom Neft, a déclaré aux journalistes, dans des commentaires autorisés à la publication jeudi, que la société prévoit de maintenir le traitement du pétrole stable l'année prochaine, alors qu'elle pourrait augmenter la production de carburant.

Il a déclaré que les volumes de raffinage dans les raffineries de Moscou et d'Omsk de janvier à septembre 2022 ont augmenté de 3,5 % par rapport à la période de l'année précédente.

Oleg Belyavsky, le directeur de la raffinerie d'Omsk, a déclaré que l'usine a diminué son "impact environnemental" de 40 % depuis 2008. Elle prévoit de le réduire encore de 25 % d'ici 2025.

Il a ajouté que la société poursuit la modernisation de l'usine suite au lancement d'un complexe de raffinage de pétrole en profondeur plus tôt cette année. L'année prochaine, Gazprom Neft prévoit d'installer dans l'usine un complexe de raffinage primaire d'une capacité de 8,4 millions de tonnes par an.

Selon Vedernikov, la raffinerie d'Omsk travaille également à la production de coke en aiguille. Le projet devrait commencer à fonctionner en 2024.

Le coke en aiguille est la principale matière première utilisée dans les électrodes qui, selon les producteurs, peuvent prendre jusqu'à six mois pour être fabriquées avec des processus comprenant la cuisson et la recuisson pour convertir le coke en

graphite.