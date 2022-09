Le rouble russe et les actions gagnent du terrain alors que Poutine s'apprête à déclarer les annexions.

Le rouble russe s'est renforcé au-delà de 57 pour un dollar vendredi et les actions ont ouvert en hausse alors que le président Vladimir Poutine devait proclamer l'annexion de quatre régions ukrainiennes, marquant une nouvelle escalade dans le conflit entre Moscou et Kiev.

La Russie doit déclarer les annexions après avoir organisé ce qu'elle appelle des référendums dans les zones occupées de l'Ukraine. Les gouvernements occidentaux et Kiev ont déclaré que les votes violaient le droit international et étaient coercitifs et non représentatifs.

À 0722 GMT, le rouble était plus fort de 0,7% contre le dollar à 56,84, proche du sommet de plus de deux mois de 56,5450 atteint jeudi.

Il avait gagné 0,4 % pour s'échanger à 55,24 contre l'euro. Il s'était raffermi de 1,1% par rapport au yuan à 8,034 .

Le rouble a été soutenu par les contrôles de capitaux et un effondrement des importations depuis que les sanctions occidentales ont été imposées en raison des actions de la Russie en Ukraine et que les entreprises ont quitté le marché en masse. Les risques géopolitiques restent également élevés, avec de nouvelles sanctions américaines et européennes attendues prochainement.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

La pression géopolitique a envoyé l'indice de référence russe MOEX à son plus bas niveau depuis le 24 février - le jour où la Russie a envoyé des troupes en Ukraine - lundi, mais l'approbation attendue des paiements de dividendes du géant de l'énergie Gazprom est un moteur crucial pour le marché.

"Une approbation, comme prévu, du paiement devrait être positive à la fois pour l'action et pour le marché en général, car Gazprom a le plus grand poids dans les indices", a déclaré BCS Global Markets.

L'indice MOEX basé sur le rouble était en hausse de 1,4 % à 1 981,3 points. L'indice RTS libellé en dollars a augmenté de 2,4 % à 1 097,9 points.

