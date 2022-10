Le rouble se renforce alors que les craintes de sanctions érodent la confiance dans les devises nationales

Le rouble russe s'est renforcé lundi, restant assez loin du sommet de trois mois atteint vendredi face au dollar, mais toujours soutenu par les craintes locales que de nouvelles sanctions puissent limiter la capacité des investisseurs à échanger des devises étrangères à Moscou.

Les marchés russes s'attendent à de nouvelles sanctions après que le président Vladimir Poutine a signé des traités d'annexion de quatre régions ukrainiennes la semaine dernière, une décision que les gouvernements occidentaux et Kiev estiment contraire au droit international.

À 8 h 01 GMT, le rouble s'est renforcé de 2 % par rapport au dollar à 57,27, loin des 53,23, sa plus forte marque depuis le 1er juillet, atteinte lors d'une séance très volatile vendredi.

"Dire que le rouble était volatile vendredi serait un euphémisme", a déclaré Dmitry Polevoy, responsable des investissements chez Locko Invest. "56,90 au petit-déjeuner, 53,20 au déjeuner et près de 58,45 au dîner".

Le rouble avait gagné 2,7 % pour s'échanger à 55,20 contre l'euro, après avoir atteint vendredi un sommet de près de huit ans à 50,7250. Il s'était raffermi de 2,2 % par rapport au yuan à 8,156 .

Avec la conclusion de la période fiscale de fin de mois de la semaine dernière, qui voit habituellement les entreprises axées sur l'exportation convertir les revenus des devises en roubles pour payer les dettes locales, Polevoy a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de renforcement du niveau observé vendredi.

Les indices boursiers russes étaient en hausse, mais restent très sensibles à la géopolitique.

"Pour le marché russe, le risque géopolitique reste à l'ordre du jour après que Gazprom ait suspendu ses livraisons de gaz à l'Italie au cours du week-end, dans ce qui semble être la dernière itération du conflit entre Moscou et l'UE sur la fourniture de gaz naturel", a déclaré Alfa Bank dans une note.

L'indice RTS libellé en dollars a augmenté de 3,5 % pour atteindre 1 077,4 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en hausse de 1,4 % à 1 982,1 points.

L'activité manufacturière russe a progressé à son rythme le plus rapide en 3 ans et demi en septembre, grâce à des augmentations de la production, des nouvelles commandes et de la demande des clients, selon une enquête commerciale publiée lundi, bien que les sanctions occidentales continuent de peser sur les exportations.

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow, édition d'Ed Osmond)