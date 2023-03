Les accords pétroliers entre l'Inde et la Russie remettent en cause une domination du dollar vieille de plusieurs décennies

La prééminence du dollar a été périodiquement remise en question, mais elle s'est maintenue en raison des avantages considérables liés à l'utilisation de la monnaie la plus largement acceptée dans le monde des affaires.

Le commerce du pétrole en Inde, en réponse à la tourmente des sanctions et de la guerre en Ukraine, fournit la preuve la plus évidente à ce jour d'un passage à d'autres monnaies qui pourrait s'avérer durable.

Le pays est le troisième importateur mondial de pétrole et la Russie est devenue son principal fournisseur après que l'Europe a boudé les livraisons de Moscou à la suite de son invasion de l'Ukraine commencée en février de l'année dernière.

Depuis qu'une coalition opposée à la guerre a imposé un plafonnement des prix du pétrole à la Russie le 5 décembre, les clients indiens ont payé la plupart du pétrole russe dans des devises autres que le dollar, notamment le dirham des Émirats arabes unis et, plus récemment, le rouble russe, ont indiqué plusieurs sources bancaires et de négoce de pétrole.

Les transactions effectuées au cours des trois derniers mois représentent au total l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars, ont ajouté les sources, ce qui n'avait jamais été signalé auparavant.

Le groupe des sept économies, l'Union européenne et l'Australie se sont mis d'accord sur le plafonnement des prix à la fin de l'année dernière afin d'empêcher les services et les navires occidentaux de commercialiser le pétrole russe, à moins qu'il ne soit vendu à un prix bas imposé afin de priver Moscou des fonds nécessaires à sa guerre.

Selon trois sources directement informées, certains négociants basés à Dubaï et les sociétés énergétiques russes Gazprom et Rosneft cherchent à obtenir des paiements en devises pour certaines qualités de pétrole russe vendues ces dernières semaines à un prix supérieur au plafond de 60 dollars le baril.

Ces sources ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère sensible de la question.

Ces ventes ne représentent qu'une petite partie des ventes totales de la Russie à l'Inde et ne semblent pas enfreindre les sanctions, dont les fonctionnaires et les analystes américains ont prédit qu'elles pourraient être contournées par des services non occidentaux, tels que le transport maritime et l'assurance russes.

Trois banques indiennes ont soutenu certaines des transactions, Moscou cherchant à dédollariser son économie et ses commerçants pour éviter les sanctions, ont déclaré à Reuters les sources commerciales, ainsi que d'anciens responsables économiques russes et américains.

Mais la poursuite des paiements en dirhams pour le pétrole russe pourrait devenir plus difficile après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont ajouté le mois dernier la banque russe MTS, basée à Moscou et à Abou Dhabi, aux institutions financières russes figurant sur la liste des sanctions.

Selon les sources commerciales, MTS a facilité certains paiements en dirhams pour le pétrole indien. Ni MTS ni le Trésor américain n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Une source indienne de raffinage a déclaré que la plupart des banques russes ont fait l'objet de sanctions depuis la guerre, mais que les clients indiens et les fournisseurs russes sont déterminés à poursuivre le commerce du pétrole russe.

"Les fournisseurs russes trouveront d'autres banques pour recevoir leurs paiements", a déclaré la source à Reuters.

"En l'état actuel des choses, le gouvernement ne nous demande pas de cesser d'acheter du pétrole russe. Nous espérons donc qu'un autre mécanisme de paiement sera trouvé au cas où le système actuel serait bloqué.

AMICAL OU INAMICAL

Le paiement du pétrole en dollars est une pratique quasi universelle depuis des décennies. En comparaison, la part de cette monnaie dans l'ensemble des paiements internationaux est beaucoup plus faible (40 %), selon les chiffres de janvier du système de paiement SWIFT.

Daniel Ahn, ancien économiste en chef du département d'État américain et aujourd'hui chercheur au Woodrow Wilson International Center for Scholars, estime que la force du dollar est inégalée, mais que les sanctions pourraient saper les systèmes financiers de l'Occident tout en n'atteignant pas leur objectif.

"Les efforts à court terme de la Russie pour essayer de vendre des produits en échange de monnaies autres que le dollar ne constituent pas la véritable menace des sanctions occidentales", a-t-il déclaré.

"L'Occident affaiblit la compétitivité de ses propres services financiers en ajoutant une couche administrative supplémentaire.

Le plafonnement des prix a coïncidé avec un embargo de l'UE sur les importations de pétrole russe par voie maritime, clôturant une année d'interdictions et de sanctions, dont l'expulsion de la Russie du système mondial de paiement SWIFT.

Près de la moitié de ses réserves d'or et de devises, qui s'élevaient à près de 640 milliards de dollars, ont été gelées.

En réponse, la Russie a déclaré qu'elle chercherait à obtenir le paiement de son énergie dans la monnaie de pays "amis" et a ordonné l'année dernière aux États de l'UE "non amis" de payer le gaz en roubles.

Pour les entreprises russes, les paiements étant bloqués ou retardés même si elles ne violaient aucune sanction, en raison d'un respect trop zélé des règles, les dollars sont devenus potentiellement un "actif toxique", a déclaré Alexandra Prokopenko, analyste indépendante et ancienne conseillère à la Banque de Russie.

"La Russie a désespérément besoin de commercer avec le reste du monde parce qu'elle dépend toujours de ses revenus pétroliers et gaziers, et elle essaie donc toutes les options possibles", a-t-elle déclaré à Reuters.

"Ils travaillent à la mise en place d'une infrastructure directe entre les systèmes bancaires russe et indien.

Le plus grand créancier indien, State Bank of India, possède un compte nostro, ou compte en devises, en Russie. De même, de nombreuses banques russes ont ouvert des comptes auprès de banques indiennes pour faciliter les échanges commerciaux.

Gita Gopinath, directeur général adjoint du FMI, a déclaré le mois suivant l'invasion de l'Ukraine par la Russie que les sanctions contre la Russie pourraient éroder la domination du dollar en encourageant les petits blocs commerciaux à utiliser d'autres monnaies.

"Le dollar resterait la principale monnaie mondiale même dans ce paysage, mais une fragmentation à un niveau plus petit est certainement tout à fait possible", a-t-elle déclaré au Financial Times. Le FMI n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Au-delà de la Russie, les tensions entre la Chine et l'Occident érodent également les normes établies de longue date d'un commerce mondial dominé par le dollar.

La Russie détient une grande partie de ses réserves de devises en renminbi, tandis que la Chine a réduit ses réserves de dollars, et le président russe Vladimir Poutine a déclaré en septembre que Moscou avait accepté de vendre du gaz à la Chine en yuans et en roubles plutôt qu'en dollars.

L'INDE SUPPLANTE L'EUROPE

L'année dernière, l'Inde a supplanté l'Europe en tant que principal client de la Russie pour le pétrole transporté par mer, en s'emparant de barils bon marché et en multipliant par 16 les importations de brut russe par rapport à l'avant-guerre, selon l'Agence internationale de l'énergie, basée à Paris. Le brut russe représentait environ un tiers de ses importations totales.

Bien que l'Inde ne reconnaisse pas les sanctions prises à l'encontre de Moscou, la majorité des achats de pétrole russe, quelle que soit la devise, ont été effectués dans le respect de ces sanctions, selon des sources commerciales, et presque toutes les ventes ont eu lieu à des niveaux inférieurs au plafond des prix.

Malgré cela, la plupart des banques et des institutions financières hésitent à effectuer des paiements pour éviter d'enfreindre involontairement le droit international.

Pour les raffineurs indiens qui, ces dernières semaines, ont commencé à régler certains achats de pétrole russe en roubles, selon les sources commerciales, les paiements ont été traités en partie par la State Bank of India via son compte nostro en roubles en Russie.

Ces transactions concernent principalement des achats de pétrole auprès des géants énergétiques russes Gazprom et Rosneft, ont ajouté les sources. La Bank of Baroda et l'Axis Bank ont traité la plupart des paiements en dirhams, ont ajouté les sources.

Les banques, Gazprom et Rosneft n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'Inde a préparé un cadre pour régler le commerce avec la Russie en roupies indiennes si les transactions en roubles sont interrompues par de nouvelles sanctions, ont déclaré les sources.

Interrogé à ce sujet, le Trésor américain a fait référence à l'affirmation de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, deux semaines après le début de la guerre : "Je ne pense pas que le dollar ait une concurrence sérieuse, et il est peu probable qu'il en ait une avant longtemps".