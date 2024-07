Naftogaz prévoit d'augmenter sa production de gaz et de pétrole en 2024

Le 22 juillet 2024 à 18:16 Partager

Naftogaz, la plus grande compagnie énergétique publique d'Ukraine, prévoit d'augmenter sa production de gaz et de pétrole cette année malgré la menace constante des bombardements russes, a déclaré son PDG lundi. Oleksiy Chernyshov a déclaré que Naftogaz prévoyait de produire 15 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 2 millions de tonnes de pétrole en 2024. En 2023, la production de gaz de la société s'est élevée à 14 milliards de mètres cubes de gaz. M. Chernyshov a déclaré que les actifs de Naftogaz, qui comprennent le stockage du gaz, les installations de production de pétrole et de gaz et les réseaux de distribution, ainsi que d'autres infrastructures, étaient sous la menace constante des bombardements russes alors que la guerre approche de son 29e mois. "Nous avons survécu à plusieurs séries d'attaques et ces attaques se poursuivent", a déclaré M. Chernyshov aux investisseurs lors d'un séminaire en ligne organisé par la société d'investissement Dragon Capital. "La défense aérienne est constamment développée en Ukraine, même si elle n'est pas encore suffisante. Mais elle est bien meilleure que l'année dernière", a-t-il déclaré, ajoutant que l'entreprise investissait régulièrement pour protéger ses actifs. M. Chernyshov a déclaré que l'entreprise était "très préoccupée" par ces attaques, la Russie ayant commencé à s'en prendre au stockage souterrain de gaz dans l'ouest du pays cette année. Naftogaz a survécu à au moins sept attaques depuis le mois de mars. Au cours des derniers mois, les forces russes ont intensifié leurs attaques de missiles et de drones contre le réseau électrique ukrainien et d'autres infrastructures énergétiques, mettant hors service près de la moitié de la capacité de production disponible et provoquant de longues pannes d'électricité dans tout le pays. Naftogaz a affiché un bénéfice de plus de 23,123 milliards de hryvnias (558 millions de dollars) en 2023 après des pertes de près de 80 milliards de hryvnias en 2022, a déclaré M. Chernyshov. La société a effectué les paiements requis sur ses euro-obligations restructurées la semaine dernière, a déclaré M. Chernyshov. Il s'est dit convaincu que Naftogaz serait en mesure d'honorer les paiements de sa dette l'année prochaine, mais il envisage d'entamer des discussions sur la restructuration des paiements de la dette dus en 2026. Les diapositives présentées par M. Chernyshov lors du webinaire montrent que Naftogaz doit payer environ 277 millions de dollars en 2025 et environ 855 millions en 2026. Il n'a pas donné de détails sur la restructuration prévue, indiquant que l'entreprise pourrait fournir plus de détails au début de l'année prochaine. M. Chernyshov a réaffirmé que l'Ukraine n'avait pas l'intention de prolonger l'accord de transit de gaz conclu avec la société russe Gazprom après son expiration en décembre de cette année. L'entreprise envisage d'autres options, y compris le transport de gaz depuis l'Azerbaïdjan, a-t-il déclaré, ajoutant que les discussions n'en étaient qu'à leur début.