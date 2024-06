L'Ukraine ne prolongera pas l'accord de cinq ans conclu avec la société russe Gazprom sur le transit du gaz russe vers l'Europe lorsqu'il arrivera à échéance à la fin de l'année, ce qui incitera les pays destinataires à chercher des solutions de rechange.

Depuis la guerre en Ukraine, la Norvège a dépassé la Russie pour devenir le premier fournisseur de gaz par gazoduc de l'Europe et l'UE a augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis et d'autres pays.

QUEL EST L'ITINÉRAIRE DE TRANSIT DU GAZ UKRAINIEN ?

La route de transit du gaz ukrainien, convenue par Moscou et Kiev en 2019, permet à la Russie d'exporter du gaz vers l'Europe en passant par l'Ukraine. Toutefois, les volumes de transit ont chuté de 28,5 % en 2023, selon l'opérateur du gazoduc ukrainien.

Il existe deux points d'entrée : Sokhranivka et Sudzha, mais l'Ukraine a déclaré un cas de force majeure et a interrompu les flux via Sokhranivka en 2022. Le système relie la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie.

QUELS SONT LES PAYS QUI REÇOIVENT DU GAZ PAR CETTE ROUTE ?

La plupart des pays de l'UE ont réduit leur dépendance à l'égard du gaz russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine. L'Autriche, la Slovaquie, l'Italie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie et la Moldavie sont les anciens principaux destinataires du gaz transitant par l'Ukraine. L'Autriche reçoit encore la majeure partie de son gaz via l'Ukraine, tandis que d'autres pays ont diversifié leurs sources et pris des mesures pour réduire la demande.

La Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, s'est approvisionnée l'année dernière en gaz sur les marchés européens, laissant le gaz disponible auprès de Gazprom pour sa région orientale sécessionniste, la Transnistrie.

Selon une étude du Center on Global Energy Policy de l'université de Columbia, les importations de la Croatie sont désormais minimes et celles de la Slovénie sont tombées à près de zéro après que le contrat de son principal fournisseur de gaz, Geoplin, avec Gazprom a pris fin l'année dernière.

COMMENT REMPLACER LE GAZ VIA L'UKRAINE ?

Il existe d'autres sources d'approvisionnement, a déclaré Kadri Simson, commissaire européen à l'énergie, à la suite d'une analyse.

L'Autriche peut importer du gaz de l'Italie et de l'Allemagne, et ses compagnies d'électricité ont déclaré avoir pris des mesures de précaution en cas d'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe.

La Hongrie s'appuie sur le gazoduc TurkStream et la Slovénie s'approvisionne en gaz auprès de l'Algérie et d'autres sources.

Le fournisseur de gaz slovaque SPP a déclaré qu'un consortium d'acheteurs de gaz européens pourrait reprendre le gaz à la frontière entre la Russie et l'Ukraine à l'expiration du contrat de transit.

Gazprom pourrait également fournir une partie du gaz par un autre itinéraire, par exemple via TurkStream, la Bulgarie, la Serbie ou la Hongrie. Toutefois, la capacité de ces itinéraires est limitée, a déclaré SPP à Reuters.

L'Italie reçoit la majeure partie de son gaz par un itinéraire qui facilite les importations de gaz azéri et d'Algérie.

QU'ADVIENT-IL DU RÉSEAU DE TRANSIT GAZIER DE L'UKRAINE ?

Depuis 2015, l'Ukraine n'importe plus de gaz directement de Russie, mais utilise le réseau de transit pour approvisionner les foyers et les entreprises. Le système maintient les niveaux de pression pour l'approvisionnement européen et national.

L'Ukraine a l'expérience de la gestion des fermetures du réseau de transit - comme celles de 2006 et 2009 - et a testé le système pour s'assurer qu'il peut fonctionner si l'approvisionnement en provenance de la Russie cesse.

Les responsables ukrainiens de l'énergie et les sources industrielles ont déclaré à plusieurs reprises que l'arrêt du transit ne constituait pas une menace pour l'Ukraine et que les compresseurs ukrainiens pourraient pomper le gaz des installations de stockage de l'ouest vers l'est.

QUEL EST LE MONTANT DES PERTES DE REVENUS POUR GAZPROM ?

La Russie pourrait perdre environ 4,5 milliards de dollars par an en cas d'arrêt des exportations, sur la base d'un prix moyen du gaz vers l'Europe de 320 dollars pour 1 000 mètres cubes en 2025. Ses exportations quotidiennes vers l'Europe via l'Ukraine s'élèvent actuellement à plus de 40 millions de mètres cubes, selon les données de Gazprom.

QUE PEUT FAIRE GAZPROM AVEC LE GAZ ?

Si l'Ukraine ne prolonge pas l'accord, la Russie prévoit d'utiliser d'autres itinéraires et d'augmenter ses exportations de GNL. Gazprom souhaite augmenter ses ventes de gaz à la Chine.

Gazprom a commencé à exporter du gaz vers la Chine via le gazoduc Power of Siberia fin 2019, avec l'objectif d'exporter 38 milliards de mètres cubes (mmc) à partir de l'année prochaine et, à terme, jusqu'à 100 mmc par an, dont 50 mmc via le gazoduc Power of Siberia 2 proposé, mais les négociations sur le prix et d'autres questions sont dans l'impasse.