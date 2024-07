Une plateforme de forage semi-submersible appelée Severnoye Siyaniye (Polar Lights) devrait arriver samedi sur l'île russe de Sakhaline, dans le Pacifique, pour forer un puits dans un gisement frappé par les sanctions américaines, a indiqué l'agence russe pour le transport maritime et fluvial.

La plateforme se trouvait dans le port chinois de Zhoushan pour une maintenance planifiée et doit forer un puits dans le champ Yuzhno-Kirinskoye, a indiqué l'agence.

Washington a imposé des sanctions à ce champ en 2015 pour le rôle joué par Moscou dans la crise ukrainienne.

Des sources industrielles et des analystes ont déclaré que le gaz naturel des gisements au large de Sakhaline pourrait être utilisé pour un gazoduc vers la Chine. Moscou et Pékin se sont mis d'accord début 2022 pour augmenter les livraisons de gaz russe via un nouveau gazoduc, qui exporterait 10 milliards de mètres cubes de gaz par an.

Le gisement, qui fait partie du bloc Kirinsky dans la mer d'Okhotsk, contient également du pétrole.

Les sanctions sont liées à la prospection ou à la production de pétrole ou de gaz dans les eaux profondes russes.

Les sanctions américaines empêchent les entreprises étrangères d'exploiter les hydrocarbures de ces gisements, et d'éventuelles exportations de gaz à partir de Yuzhno-Kirinskoye pourraient indiquer que la Russie a appris à contourner les sanctions.

La Russie fournit actuellement du gaz à la Chine par l'intermédiaire du gazoduc Power of Siberia, qui est entré en service en décembre 2019 dans le cadre d'un contrat de 30 ans d'une valeur de plus de 400 milliards de dollars. Il devrait atteindre sa pleine capacité de 38 milliards de m3 par an en 2025.

Selon les données de Gazprom, les réserves de Yuzhno-Kirinskoye s'élèvent à 711,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel, 111,5 millions de tonnes de condensat de gaz et 4,1 millions de tonnes de pétrole. La production de gaz y est estimée à 21 milliards de mètres cubes par an.

La plate-forme a été mise en service en 2011. Elle est capable d'effectuer des forages d'exploration et de production de gaz et de pétrole jusqu'à une profondeur de 7 500 mètres, à des profondeurs de mer allant jusqu'à 500 mètres. (Reportage de Vladimir Soldatkin, édition de Peter Graff)