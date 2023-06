Gaztransport & Technigaz : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière 05/06/2023 | 08:36 achat En cours

Cours d'entrée : 96.9€ | Objectif : 110€ | Stop : 89€ | Potentiel : 13.52% La configuration technique du titre Gaztransport & Technigaz donne des signes de retournement militant en faveur du retour d'une orientation positive de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 110 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.



Sous-secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ -3.81% 3 788 ENBRIDGE INC. -5.03% 75 722 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNER.. 8.06% 56 385 TC ENERGY CORPORATION 2.32% 42 031 KINDER MORGAN, INC. -6.64% 37 540 WILLIAMS COMPANIES -8.12% 36 826 MPLX LP 2.47% 33 759 ONEOK, INC.. -9.88% 26 283 CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.. -20.80% 21 801 PEMBINA PIPELINE CORPORATIO.. -6.44% 17 611 TARGA RESOURCES CORP. -1.95% 16 158

Données financières EUR USD CA 2023 397 M 426 M - Résultat net 2023 165 M 177 M - Tréso. nette 2023 257 M 276 M - PER 2023 21,3x Rendement 2023 3,77% Capitalisation 3 536 M 3 788 M - VE / CA 2023 8,25x VE / CA 2024 5,38x Nbr Employés 605 Flottant 84,4% Prochain événement sur GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 07/06/23 Réunion actionnaires Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 96,00 € Objectif de cours Moyen 135,14 € Ecart / Objectif Moyen 40,8% Dirigeants et Administrateurs Philippe Berterottière Chairman & Chief Executive Officer Virginie Aubagnac Chief Financial Officer Karim Chapot Director-Technical Anouar Kiassi Director-Digital & Information Technology Christian Germa Independent Director