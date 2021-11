Gaztransport & Technigaz : Sous une résistance majeure 22/11/2021 | 11:53 Nicolas Chéron 22/11/2021 | 11:53 vente En cours

Cours d'entrée : 71.65€ | Objectif : 68.65€ | Stop : 73.35€ | Potentiel : 4.19% Les niveaux de cours actuels confèrent un bon timing à l'ouverture de positions vendeuses sur la valeur Gaztransport & Technigaz. La zone de résistance des 73.35 EUR pourrait en effet engendrer une phase de repli à court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 68.65 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sous-secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ -9.03% 3 009 ENBRIDGE INC. 23.48% 80 611 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNER.. 10.77% 47 352 TC ENERGY CORPORATION 16.39% 46 684 KINDER MORGAN, INC. 18.22% 36 642 THE WILLIAMS COMPANIES, INC.. 36.76% 33 316 MPLX LP 37.09% 30 270 ONEOK, INC. 59.93% 27 372 CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.. 15.04% 19 627 SNAM S.P.A. 9.02% 18 571 PEMBINA PIPELINE CORPORATIO.. 38.24% 18 124

Données financières EUR USD CA 2021 307 M 346 M - Résultat net 2021 124 M 140 M - Tréso. nette 2021 138 M 156 M - PER 2021 20,8x Rendement 2021 4,05% Capitalisation 2 658 M 3 009 M - VE / CA 2021 8,22x VE / CA 2022 8,24x Nbr Employés 542 Flottant 68,8% Prochain événement sur GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 17/02/22 Année 2021 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 72,05 € Objectif de cours Moyen 85,89 € Ecart / Objectif Moyen 19,2% Dirigeants et Administrateurs Philippe Berterottière Chairman & Chief Executive Officer Virginie Aubagnac Chief Financial Officer Karim Chapot Technical Director Christian Germa Independent Director Andrew Jamieson Independent Director