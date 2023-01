GTT : Berenberg reste à achat, réduit sa cible

Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur GTT (Gaztransport et Technigaz), Berenberg abaisse son objectif de cours de 150 à 140 euros, en intégrant la perte des revenus russes dans son modèle et en diminuant ses estimations à long terme.



Le broker rappelle que la société d'ingénierie a annoncé cesser ses activités en Russie, réduisant son carnet de commandes d'environ 5%, et ce après un mois difficile avec une décision de justice négative en Corée du Sud et la vente technique de titres par Engie.



'Cependant, nous continuons de croire que le consensus est bien trop faible pour 2024 et que les résultats annuels constitueront un puissant catalyseur', poursuit Berenberg, qui voit une 'opportunité d'achat attrayante' après une chute de l'action selon lui exagérée.



