GTT : Berenberg voit une bonne opportunité d'achat

Berenberg a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 150 euros sur GTT, estimant que les soucis de justice du groupe d'ingénierie français constituait une bonne opportunité pour se renforcer sur la valeur.Dans une note de recherche, l'analyste souligne que le cours de Bourse du spécialiste des cuves pour GNL a chuté de 11% depuis la confirmation, la semaine passée, par le tribunal de Séoul de l'obligation qui lui est faite de séparer accord de licence technologique et assistance technique.'Nous pensons que ce repli est exagéré sachant que le scénario du pire verrait son bénéfice par navire baisser de 2% à 5%', tempère l'intermédiaire.D'après Berenberg, la réaction du titre constitue une bonne opportunité d'achat.