GTT : Compte rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires 2022

Compte rendu de l’assemblée générale mixte des actionnaires 2022 de GTT

Paris, le 1er juin 2022 - L’Assemblée générale mixte des actionnaires de GTT (Gaztransport & Technigaz) s’est réunie hier sous la présidence de Philippe Berterottière, Président-Directeur général.

Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2021 et décidé le versement d’un dividende de 3,10 euros par action, étant précisé qu’un acompte sur dividende de 1,35 euro avait été versé le 5 novembre 2021.

L’Assemblée générale a ratifié les cooptations de Madame Catherine Ronge et de Madame Florence Fouquet en qualité d’administrateurs et approuvé la nomination de Monsieur Pascal Macioce en qualité d’administrateur. Elle a également renouvelé le mandat de Monsieur Philippe Berterottière en qualité d’administrateur.

L’Assemblée a approuvé les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I. du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Elle a également approuvé les éléments de la rémunération versée ou attribuée au Président-Directeur général au titre de l’exercice clos, ainsi que la politique de rémunération du Président-Directeur général et des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2022.

Enfin, l’Assemblée a autorisé diverses délégations financières au conseil d’administration.

Par ailleurs, à l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’administration s’est réuni et a renouvelé Monsieur Philippe Berterottière en qualité de Président-Directeur Général pour une période de deux ans, à l’issue de laquelle le Conseil dissociera les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général.

Le 20 mai 2022, le Conseil d’Administration a également coopté Mme Carolle Foissaud en qualité d’administrateur, à effet du 31 mai 2022 avant l’Assemblée générale, en remplacement de Mme Isabelle Boccon Gibod, démissionnaire. Cette nomination (pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’AG 2024) sera soumise à la ratification des actionnaires lors la prochaine Assemblée Générale (en 2023).

Ainsi, le Conseil d’administration se compose de 9 membres dont 4 femmes, soit 44,5 %, et

5 indépendants, soit 55,5 % :

Philippe Berterottière, Président du Conseil d’administration

Carolle Foissaud, Administrateur indépendant

Florence Fouquet, Administrateur

Christian Germa, Administrateur indépendant

Pierre Guiollot, Administrateur

Pascal Macioce, Administrateur indépendant

Sandra Roche-Vu Quang, Administrateur

Catherine Ronge, Administrateur indépendant

Antoine Rostand, Administrateur indépendant





Par ailleurs, M. Benoît Mignard, censeur, a remis sa démission à effet du 31 mai 2022.

Le conseil d’administration est ainsi conforme aux recommandations du code AFEP-MEDEF à la date de l’assemblée générale.

Tous les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet de GTT (www.gtt.fr), à la rubrique Finance / Assemblée générale.

Agenda financier

Paiement du solde du dividende (1,75 euro par action) au titre de l’exercice 2021 : le 8 juin 2022

Publication des résultats semestriels 2022 : le 29 juillet 2022 (avant ouverture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2022 : le 27 octobre 2022 (après clôture de bourse)





A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

