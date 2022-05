GTT : Elogen noue un partenariat en Corée du Sud

La filiale de GTT, Elogen, leader de l'électrolyse PEM, spécialisé dans la conception et la fabrication d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert, et Valmax Technology Corporation, intégrateur de systèmes de solutions énergétiques pour les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'hydrogène, ont signé un accord de collaboration pour la fourniture d'électrolyseurs en Corée pour produire de l'hydrogène vert.



Dans le cadre de cette collaboration, Valmax assemblera localement le " Balance-Of-Plant " des usines d'électrolyseurs et des électrolyseurs de pointe d'Elogen et travaillera avec les sociétés locales de certification, telles que la Korea Gas Safety Corporation, pour l'approbation et la mise en œuvre des électrolyseurs.



Jean-Baptiste Choimet, directeur général d'Elogen, commente : " Avec ce nouveau partenariat, Elogen contribuera au développement du marché de l'hydrogène vert en Corée. La Corée est l'un des pays les plus actifs au monde pour le développement de l'hydrogène, et bénéficie d'un fort soutien politique, comme le montre la feuille de route nationale pour l'économie de l'hydrogène. Grâce à sa technologie unique, Elogen a pour ambition de contribuer fortement aux nombreux projets liés à la mobilité propre et à l'industrie dans le pays. "



Park, Dong Yeol, président-directeur général de Valmax Technology Corporation, déclare : " Nous sommes fiers de pouvoir jouer un rôle important dans le développement de l'hydrogène vert en Corée grâce à cette collaboration avec Elogen. Dans le cadre du développement rapide de l'hydrogène vert au niveau mondial et de la mise en oeuvre de l'objectif Zéro-Carbone 2050, le partenariat entre Valmax et Elogen contribuera à cette mission en Corée. "