GTT : a reçu une commande du coréen DSME

GTT a été choisi par son partenaire le chantier naval coréen DSME pour la conception des cuves de dix nouveaux méthaniers. Dans le cadre de cette commandes huit nouveaux méthaniers seront réalisés pour le compte de deux armateurs asiatiques et deux pour le compte d'un armateur européen.



GTT réalisera le design des cuves de ces dix méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m3.



La livraison des navires est prévue entre le premier trimestre 2025 et du troisième trimestre 2026.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.