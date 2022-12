GTT : amende annulée en appel en Corée du Sud

GTT a annoncé vendredi que la Haute cour de justice de Séoul avait partiellement fait droit à son appel contre l'ordonnance rectificative prononcée par la Commission sud-coréenne de la concurrence.Le groupe d'ingénier explique que cette décision vient annuler l'amende administrative de 9,5 millions d'euros qu'il avait condamné à payer début 2021.Dans la même décision, le tribunal de Séoul a confirmé l'obligation de la société de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent.Dans un communiqué, GTT dit actuellement étudier en détail cette décision afin de définir les actions les plus appropriées à mettre en oeuvre pour faire valoir ses droits.'GTT considère que son expertise unique est la clé d'un développement sûr du transport maritime de GNL, lui permettant de fournir des technologies toujours plus innovantes, sûres et performantes, pour le bénéfice de l'ensemble de l'industrie', précise-t-il.En décembre 2020, la Commission coréenne de la concurrence avait ordonné à GTT de permettre aux chantiers navals coréens, qui en feraient la demande, d'effectuer tout ou partie des services d'assistance technique inclus dans la licence de technologie.Cotée à la Bourse de Paris, l'action GTT cédait 3,2% lundi dans les premiers échanges suite à cette décision de justice, dans un marché parisien en repli de seulement 0,2%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.