GTT : approbation de principe de Bureau Veritas pour un concept de grand pétrolier propulsé au GNL

GTT a reçu, à Shanghai, une approbation de principe de la part de Bureau Veritas pour la conception d'un grand pétrolier « Dual Fuel » au Gaz Naturel Liquéfié. Cette approbation fait partie d'un projet de développement commun, débuté en mai 2022 et mené à bien par Shanghai Waigaiqiao Shipyard (SWS), chantier naval de renommée mondiale et leader de la construction de pétroliers, et Bureau Veritas (BV), un leader mondial de l’inspection et de la certification.



SWS a conçu un navire de pointe, avec des lignes de coque optimisées et intégrant un système de haute technologie de GTT pour le confinement de la cargaison de GNL, permettant un transport maritime sûr et flexible, sans émission de carbone.



La grande flexibilité opérationnelle offerte par ce nouveau concept de cuve d'une capacité de 10 000 m3 permet aux armateurs et aux affréteurs d'effectuer des voyages aller-retour entre le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe avec une seule opération de ravitaillement en GNL. Le réservoir de carburant a été placé sous le pont principal pour éviter l'exposition aux intempéries et le risque de piraterie, tout en abaissant le centre de gravité des systèmes de propulsion. Il est équipé du système de confinement à membranes Mark III, développé par GTT.