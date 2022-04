GTT : approbation de principe pour un design nnovan

GTT et son partenaire Deltamarin, un concepteur de navires finlandais, ont reçu une approbation de principe (AiP) de la société de classification norvégienne DNV, pour un design innovant denavire roulierPCTC (transporteurs de véhicules légers, camions et engins roulants)propulséau GNL.



GTT et Deltamarin ont coopéré au développement de ce nouveau design denavireroulierPCTCDual-Fuel, capable de transporter 8000 CEU (unité de mesure en équivalent voiture soit ici 8000).



L'approbationde DNVatteste quece concept de navire roulier PCTCpropulsé au GNLest conformeet qu'il n'existe pasd'obstacles empêchantsamise en oeuvre, tant dansla construction quel'opérationdu navire, affirme GTT.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.