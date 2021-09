GTT : commande de trois cuves de nouveaux méthaniers

GTT annonce aujourd'hui avoir reçu fin juillet une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur asiatique.



Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design et les prestations d'ingénierie associées des cuves des méthaniers qui offriront chacune une capacité de 174 000 m3. Celles-ci intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT.



Les livraisons des navires sont prévues au cours des deuxième et troisième trimestres 2024.



