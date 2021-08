GTT : commande du chantier naval chinois Jiangnam Shipyard

GTT annonce ce soir avoir reçu en juillet une commande de la part du chantier naval chinois Jiangnan Shipyard portant sur le système de manutention de la cargaison et la conception des cuves d'un méthanier, pour le compte de l'armateur chinois JOVO.



GTT souligne qu'il s'agit de la première commande de méthanier à membranes qu'il reçoit de la part de Jiangnan. A cette occasion, Jiangnan devient le second chantier naval chinois à construire un navire doté de la technologie GTT.



GTT réalisera le design des cuves de ce navire, pour une capacité totale de cargaison de 79800 m3. Ce navire intégrera le système de confinement à membranesMark III Flexde GTT et sera le premier méthanier construit en Chine à être équipé d'une technologie de la famille Mark III, précise GTT.



La livraison du navire est prévue pour le quatrième trimestre 2023.



