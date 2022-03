GTT : commande du chantier naval chinois Jiangnan

GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Jiangnan pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) de quatre très grands porte-conteneurs (capables de transporter 14 000 conteneurs chacun), pour le compte de Pacific International Lines (PIL), une compagnie maritime majeure en Asie.

Les réservoirs de GNL, utilisé comme carburant, offriront chacun une capacité de 13 800 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III.

GTT assurera notamment la formation des équipages au GNL, à l'aide de son simulateur de formation G-Sim, qui réplique les futures opérations de GNL des navires.

Les livraisons des navires sont prévues entre le second semestre 2024 et le premier semestre 2025.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.