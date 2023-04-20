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    GTT   FR0011726835

GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ

(GTT)
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17:52GTT confirme ses objectifs 2023, revenues en hausse au T1
RE
17:46Gtt : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 : 80 millions d'euros, en croissance de 17,2 % ; poursuite de la bonne dynamique des commandes
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11:54Gaztransport & Technigaz : Document AMF CP. 223C0605
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GTT confirme ses objectifs 2023, revenues en hausse au T1

20/04/2023 | 17:52
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20 avril (Reuters) - Gaztransport et Technigaz SA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023 :80 MILLIONS D'EUROS,EN CROISSANCE DE 17,2 % ; POURSUITE DE LA BONNEDYNAMIQUE DES COMMANDES

* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 80 MILLIONS D'EUROS EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

* CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2023

* AU 1ER JANVIER 2023, LE CARNET DE COMMANDES DE GTT, HORS GNL CARBURANT, COMPTAIT 274 UNITÉS

* PERSPECTIVES 2023: CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 2023 DANS UNE FOURCHETTE DE 385 À 430 MEUR

* PERSPECTIVES 2023: EBITDA CONSOLIDÉ 2023 DANS UNE FOURCHETTE DE 190 À 235 MEUR

* PERSPECTIVES: UN OBJECTIF DE DISTRIBUTION, AU TITRE DE LEXERCICE 2023, DUN DIVIDENDE CORRESPONDANT À UN TAUX MINIMUM DE DISTRIBUTION DE 80% DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
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CA 2022 297 M 326 M -
Résultat net 2022 118 M 129 M -
Tréso. nette 2022 198 M 217 M -
PER 2022 29,1x
Rendement 2022 3,17%
Capitalisation 3 415 M 3 743 M -
VE / CA 2022 10,8x
VE / CA 2023 7,86x
Nbr Employés 544
Flottant 84,4%
Graphique GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ
Durée : Période :
Gaztransport & Technigaz : Graphique analyse technique Gaztransport & Technigaz | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ
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TendancesNeutreBaissièreBaissière
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Dernier Cours de Clôture 92,70 €
Objectif de cours Moyen 136,57 €
Ecart / Objectif Moyen 47,3%
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Virginie Aubagnac Chief Financial Officer
Karim Chapot Director-Technical
Anouar Kiassi Director-Digital & Information Technology
Christian Germa Independent Director
Secteur et Concurrence
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ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.10.95%58 190
TC ENERGY CORPORATION3.82%42 674
KINDER MORGAN, INC.-2.65%39 565
WILLIAMS COMPANIES-8.57%36 662
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