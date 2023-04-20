GTT confirme ses objectifs 2023, revenues en hausse au T1

20 avril (Reuters) - Gaztransport et Technigaz SA
:
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023 :80 MILLIONS
D'EUROS,EN
CROISSANCE DE 17,2 % ; POURSUITE DE LA BONNEDYNAMIQUE DES
COMMANDES
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 80 MILLIONS D'EUROS EN LIGNE AVEC
LES
ATTENTES
* CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2023
* AU 1ER JANVIER 2023, LE CARNET DE COMMANDES DE GTT, HORS
GNL
CARBURANT, COMPTAIT 274 UNITÉS
* PERSPECTIVES 2023: CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 2023 DANS
UNE
FOURCHETTE DE 385 À 430 MEUR
* PERSPECTIVES 2023: EBITDA CONSOLIDÉ 2023 DANS UNE
FOURCHETTE DE
190 À 235 MEUR
* PERSPECTIVES: UN OBJECTIF DE DISTRIBUTION, AU TITRE DE
LEXERCICE 2023, DUN DIVIDENDE CORRESPONDANT À UN TAUX MINIMUM
DE DISTRIBUTION DE 80% DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ
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(Rédaction de Gdansk)