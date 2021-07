GTT : enregistre 2 nouvelles commandes de cuves de méthaniers

GTT annonce avoir reçu, fin juin, des commandes de la part des chantiers navals coréens Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.



Chaque cuve offrira une capacité totale de cargaison de 174000 m3.

Le méthanier construit par HSHI, pour le compte d'un armateur libérien, sera équipé de la technologie à membranesMark III Flexet le méthanier construit par DSME, pour le compte d'un armateur asiatique, intégrera le système de confinement à membranesNO96 GW.



Cette dernière commande de méthanier vient en remplacement de celle de l'unité de stockage et de regazéification (FSRU1) d'une capacité de 263 000 m3, annoncée en juin 2020 et dont la livraison était prévue courant 2023.



La livraison des navires interviendra en fin d'année 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.