GTT : environ 12% du carnet de commandes liés à la Russie

GTT annonce 'suivre de près' l'évolution de la situation en Ukraine et en Russie et se dit 'exposé à des risques sur la continuation et la bonne exécution de certains contrats.' GTT ajoute évaluer en permanence les conséquences de cette situation sur ses équipes et ses activités, afin de prendre les mesures appropriées.



Au 31 décembre 2021, environ 100 millions d'euros - soit 12 % du carnet de commandes - sont liés à des unités en cours de construction en Russie.



'Cette crise met en évidence l'importance des besoins en gaz au niveau mondial et plus spécifiquement l'importance stratégique du transport maritime du GNL (Gaz Naturel Liquéfié), qui constitue le coeur de l'activité du Groupe', analyse GTT.



