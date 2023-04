GTT : et PipeChina Innovation signent un accord

A l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron à Pékin, en Chine, et en présence du président chinois Xi Jinping, GTT et PipeChina Engineering Technology Innovation Co. Ltd ont signé un accord de coopération pour l'évaluation de la technologie de stockage à intégrité totale à membrane GNL de GTT, appelée technologie GST, en vue de la promouvoir pour les futurs projets de terminaux de GNL de PipeChina.



Soutenu par le groupe PipeChina, principale entreprise publique d'énergie en Chine, cet accord de coopération a été signé par Jianhua Qi, Président de PipeChina Innovation et Adnan Ezzarhouni, Directeur général de GTT China.



Le groupe PipeChina exploite actuellement sept terminaux de réception de GNL en Chine et trois autres terminaux sont en cours de construction.



En tant que plus grand opérateur d'infrastructures de GNL en Chine, le groupe PipeChina a pour objectif de développer de nouveaux projets en adoptant les technologies les plus récentes et les plus écologiques.