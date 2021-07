GTT : l'activité recule au S1, les objectifs sont confirmés grâce au carnet de commandes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT) a confirmé mercredi ses objectifs pour 2021, après avoir enregistré un repli de ses résultats et de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Le groupe, dont les technologies équipent la majeure partie des méthaniers à l'échelle de la planète, a dégagé un résultat net de 76,56 millions d'euros sur les six premiers mois de 2021, contre 115,52 millions d'euros pour la période correspondante de 2020, tandis que son Ebitda (excédent brut d'exploitation) a reculé à 96,47 millions d'euros contre 136,55 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de GTT a pour sa part diminué de 18,9%, à 165,3 millions d'euros, au premier semestre. Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'est établi à 153,9 millions d'euros, en diminution de 22,2% par rapport au premier semestre 2020, "lequel bénéficiait pleinement de l'afflux de commandes de 2018 et 2019", a souligné GTT.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un Ebitda de 96 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros.

Au 30 juin 2021, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établissait à 136 unités.

"Compte tenu du niveau de notre carnet de commandes et des plannings de construction des navires, nous confirmons nos objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021", a commenté Philippe Berterottière, le président-directeur général de GTT.

Le groupe avait précédemment prévenu qu'il anticipait un repli de son Ebitda consolidé en 2021. Celui-ci devrait s'inscrire dans une fourchette de 150 millions à 170 millions d'euros cette année.

GTT s'était aussi fixé pour objectif un chiffre d'affaires consolidé de 285 millions à 315 millions d'euros en 2021.

Le groupe a indiqué qu'il prévoyait un montant de dividende, au titre de l'exercice 2021, correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

July 28, 2021 13:27 ET (17:27 GMT)