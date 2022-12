GTT : lanterne rouge du SBF 120

GTT signe la plus forte baisse du SBF 120 (-7,30% à 106,60 euros) mais progresse encore de près de 30%. Cette baisse fait suite à une décision prise par la High Court de Séoul. Celle-ci a confirmé le 1er décembre 2022, l'obligation faite au spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent.La société française étudie actuellement en détail cette décision afin de définir les actions les plus appropriées à mettre en œuvre pour faire valoir ses droits.GTT considère que son expertise unique est la clé d'un développement sûr du transport maritime de GNL, lui permettant de fournir des technologies toujours plus innovantes, sûres et performantes, pour le bénéfice de l'ensemble de l'industrie.La société française tiendra le marché informé de tout développement significatif sur ce sujet.En outre, la High Court de Séoul a précisé qu'elle " a partiellement fait droit à l'appel de GTT contre l'ordonnance rectificative de la Korea Fair Trade Commission (KFTC : l'autorité de la concurrence coréenne). Cette décision fait annuler l'amende administrative de 9,5 millions d'euros payée par GTT début 2021 " .En novembre 2020, la KFTC avait pris une décision dans le cadre de l'enquête concernant les pratiques commerciales de GTT avec les chantiers navals coréens pour la construction de méthaniers. Cette décision était alors assortie de cette amende administrative.Deux années auparavant donc, la KFTC considérait que certaines des pratiques commerciales de GTT enfreignaient les règles de la concurrence coréennes depuis 2016. Le 2 décembre 2020, la KFTC avait décidé d'ordonner à GTT de permettre aux chantiers navals coréens, qui en feraient la demande, d'effectuer tout ou partie des services d'assistance technique actuellement inclus dans la licence de technologie. Le 31 décembre 2020, GTT avait fait appel devant la High Court de Séoul pour suspendre les effets de la décision de la KFTC.