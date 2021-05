Assemblée générale mixte de GTT du 27 mai 2021

Composition du bureau de l’Assemblée générale mixte à huis clos





Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, l’Assemblée Générale Mixte convoquée le 27 mai 2021, à 15 heures se tiendra à huis clos au siège social de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, prorogé et modifié par décrets n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et n°2021-255 du 9 mars 2021, le Président-Directeur Général de GTT, sur délégation du Conseil d’administration, a désigné en qualité de scrutateurs, la société Engie (représentée par M. Pierre Guiollot) et Monsieur Benoît Mignard, actionnaires de la Société ayant accepté ces fonctions.

L’assemblée générale sera présidée par Monsieur Philippe Berterottière, en sa qualité de Président du Conseil d’administration. Madame Lélia Ghilini, Secrétaire Général de GTT, assurera les fonctions de Secrétaire du bureau.

L’ordre du jour ainsi que les différents documents afférents à l’Assemblée peuvent être consultés sur le site internet de la Société.

Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 1 30 23 80 80

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr .

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

