GTT a reçu les approbations finales pour sa technologie NO96 Super+ de la part des sociétés de classification DNV, Bureau Veritas et Lloyd’s Register.



Le PDG, Philippe Berterottière, a déclaré : " A la suite de ces approbations finales, GTT est en mesure de proposer à ses partenaires armateurs et chantiers navals, la nouvelle technologie NO96 Super+, un système de confinement innovant et offrant un taux d'évaporation fortement réduit. La réduction du taux d'évaporation est essentielle pour l'industrie à l'heure où les armateurs et les chantiers navals sont confronter des défis économiques et environnementaux toujours plus importants. "