GTT : en chute après la cession d'actions par Engie

GTT (Gaztransport & Technigaz) recule de plus de 4% après la cession par Engie de 3,7 millions d'actions GTT, représentant 10% du capital social de la société d'ingénierie, par voie de placement privé accéléré, au prix de 67 euros par action.



Engie a également annoncé l'émission d'obligations échangeables en actions GTT pour 290 millions d'euros, ne portant pas intérêt et ayant une maturité de trois ans, avec une prime d'échange de 20% par rapport au prix de placement des actions GTT.



La part d'Engie au capital de GTT représente désormais environ 30%, dont 10% correspond à l'obligation échangeable, contre 40,4% précédemment. A l'occasion de cette opération, GTT a racheté 185.392 de ses propres actions au prix unitaire de 67 euros.



