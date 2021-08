GTT : nouvelle commande en Chine

GTT a reçu en juillet une commande de la part de du chantier naval chinois Jiangnan pour le système de manutention de la cargaison et la conception des cuves d'un méthanier pour le compte de l'armateur chinois JOVO. Il s'agit pour GTT de la première commande de méthanier à membranes de la part de Jiangnan, qui devient ainsi le second chantier naval chinois à construire un navire avec la technologie GTT.



GTT réalisera le design des cuves de ce navire, pour une capacité totale de cargaison de 79 800 m3. Ce navire intègrera le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT et sera le premier méthanier construit en Chine à être équipé d'une technologie de la famille Mark III.



La livraison du navire interviendra au quatrième trimestre 2023.