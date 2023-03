GTT : première ETI de France pour les brevets en 2022

GTT (Gaztransport et Technigaz) indique occuper, pour la quatrième année consécutive, la première place du palmarès de l'INPI des ETI (entreprises de taille intermédiaire) déposantes de brevets, avec 57 brevets publiés en 2022.



Au palmarès des 50 premiers déposants de brevets toutes catégories confondues, l'expert des systèmes de confinement à membranes dédiés aux gaz liquéfiés, figure à la 23ème place, gagnant sept places par rapport au palmarès 2021.



'Ce classement met en lumière la forte dynamique d'innovation de GTT, dont le budget R&D représente, en moyenne, 10% du chiffre d'affaires et près de 26% des effectifs du groupe en 2022', met en avant la société d'ingénierie.



