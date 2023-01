GTT : reçoit commande de Daewoo pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers

GTT, spécialiste du transport et du stockage des gaz liquéfiés, annonce avoir reçu, au quatrième trimestre 2022, trois commandes de la part de son partenaire le chantier naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pour la conception des cuves de quatre navires méthaniers, pour le compte de plusieurs armateurs internationaux. Ces navires offriront chacun une capacité totale de 174 000 m3 et intégreront un système de confinement à membranes de la famille NO96 développé par GTT. La livraison est prévue entre le troisième et le quatrième trimestre 2026.



GTT a déjà annoncé le 4 janvier avoir été choisi par le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd., pour la conception des cuves de six nouveaux méthaniers, pour le compte de plusieurs armateurs asiatiques. GTT réalisera le design des cuves de ces six méthaniers, qui offriront également chacun une capacité totale de 174 000 mètres cubes, et intégreront le système de confinement à membranes NO96 Super+ développé par GTT. La livraison de ces derniers navires est prévue entre le troisième trimestre 2027 et le quatrième trimestre 2028.