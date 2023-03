GTT : reçoit quatre approbations de ClassNK pour ses projets dans les carburants alternatifs

GTT a reçu quatre approbations de principe de la part de ClassNK, la principale société de classification japonaise, pour ses derniers projets de développement dans le domaine des carburants alternatifs. Le premier est un concept de grand pétrolier (VLCC) Dual-Fuel de 12 500 m3 , équipé du système GTT Mark III Flex. Le deuxième est un concept de réservoir de GNL auquel est attribué la notation " NH3 ready ", qui inclut la compatibilité des matériaux avec le NH3, l'évaluation des risques et la gestion du taux d'évaporation du gaz.



Le troisième est un concept de navire roulier (PCTC) Dual-Fuel de 8 000 CEU avec une notation " NH3 ready ".



Et le dernier, pour le système Recycool, appliqué aux navires propulsés au GNL, qui permet de reliquéfier l'excès de gaz d'évaporation, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance économique.