GTT reçoit une commande du chantier naval chinois Jiangnan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé mardi avoir reçu en juillet une commande de la part de du chantier naval chinois Jiangnan Shipyard Co pour le système de manutention de la cargaison et la conception des cuves d'un méthanier pour le compte de l'armateur chinois Jovo. Il s'agit pour GTT de la première commande de méthanier à membranes de la part de Jiangnan, a indiqué le fabricant dans un communiqué. GTT réalisera le design des cuves de ce navire, pour une capacité totale de cargaison de 79.800 mètres cubes. La livraison du navire interviendra au quatrième trimestre 2023, a précisé GTT. (echalmet@agefi.fr). ed: TVA

August 31, 2021 12:03 ET (16:03 GMT)