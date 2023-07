Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2022 par source de revenus se répartit comme suit : - perception de redevances (91%) : revenus issus de la construction des méthaniers (86,7% du CA 2022), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (5,5%), des unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL (2,4%), des réservoirs terrestres de stockage du GNL (2,2%) des unités flottantes de liquéfaction et de stockage du GNL (0,5%), et autres (2,7%) ; - ventes de services (7,5%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ; - ventes d'hydrogène (1,5%).