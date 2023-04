GTT signe un accord avec PipeChina dans le domaine du stockage terrestre de GNL

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) GTT a annoncé jeudi la signature d'un accord de coopération avec le gestionnaire d'infrastructures énergétiques PipeChina afin d'évaluer la technologie de stockage à membrane de GTT pour de futurs projets de terminaux GNL.

Le groupe PipeChina exploite actuellement sept terminaux de réception de GNL en Chine et trois autres terminaux sont en cours de construction.

"En tant que plus grand opérateur d'infrastructures de GNL en Chine, le groupe PipeChina a pour objectif de développer de nouveaux projets en adoptant les technologies les plus récentes et les plus écologiques", ont souligné les deux groupes dans un communiqué.

Grâce à cet accord, PipeChina procédera à une évaluation "approfondie de la technologie de membrane de pointe pour le stockage terrestre du GNL", a indiqué Jianhua Qi, le président de PipeChina Innovation, cité dans le communiqué.

April 06, 2023 12:38 ET (16:38 GMT)