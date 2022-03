GTT : validation d'un nouveau concept de conversion au GNL

GTT a annoncé hier soir avoir reçu une approbation de principe de la part de la société de certification Bureau Veritas pour un nouveau concept de conversion au GNL devant notamment permettre de prolonger la durée de vie des très grands porte-conteneurs.



Ce projet - basé sur la conversion au GNL du système de propulsion et de génération électrique d'un navire - est censé permettre aux armateurs de moderniser leurs navires, d'en augmenter la capacité et de réduire leur impact environnemental.



En comparaison avec un porte-conteneurs propulsé au fuel conventionnel, le navire converti permet de réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 23% sur un aller-retour Europe-Asie de 83 jours (escales comprises).



Ce nouveau concept de conversion est basée sur une technologie de réservoirs à membranes développée par GTT, dont l'intégration a été assurée par la société de conseil et d'ingénierie navale française Alwena Shipping.



Le chantier chinois CHI Zhoushan a, quant à lui, validé les aspects opérationnels du projet, à savoir la durée des travaux, le planning et les besoins en main d'oeuvre.



