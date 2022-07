GTT vise le bas de ses fourchettes de prévisions pour 2022 après un S1 difficile

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT) a averti jeudi qu'il anticipait un chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuels dans la moitié inférieure de ses fourchettes de prévisions, en raison "des décalages enregistrés au premier semestre dans les calendriers de construction de certains navires".

GTT a par ailleurs publié des résultats semestriels en baisse et répété que ses contrats en Russie étaient exposés à des risques de report ou d'annulation.

Les calendriers de construction de plusieurs navires ont subi des décalages en raison de difficultés d'approvisionnement liées à l'application des sanctions occidentales contre la Russie, ainsi qu'aux confinements et mouvements sociaux observés en Asie. Cette situation a entraîné "un décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires", a expliqué GTT dans un communiqué.

De ce fait, le groupe prévoit que ses résultats annuels atteignent "la moitié inférieure de la fourchette que nous avions indiquée en février dernier". Le groupe avait alors annoncé tabler sur un Ebitda de 140 millions à 170 millions d'euros en 2022, ainsi que sur un chiffre d'affaires de 290 millions à 320 millions d'euros.

Hausse des revenus entre le premier et le deuxième trimestre

Pour le premier semestre, GTT a publié un Ebitda de 79,7 millions d'euros, contre 96,5 millions d'euros un an plus tôt, et un chiffre d'affaires de 144,2 millions d'euros, à comparer à 165,3 millions d'euros à la période correspondante de 2021. La marge d'Ebitda a ainsi reflué à 55,3%, contre 58,4%.

Le bénéfice net du groupe a reculé à 63,7 millions d'euros sur les six premiers mois de 2022, contre 76,6 millions d'euros un an auparavant.

"Sur le plan financier, le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 est, comme attendu, en retrait par rapport à celui du premier semestre 2021. Cette baisse est la conséquence d'un effet de base, le premier semestre 2021 bénéficiant encore de la très forte dynamique de 2020, alors que le premier semestre 2022 ne bénéficie pas encore pleinement des fortes commandes de 2021 et 2022", a indiqué le PDG de GTT, Philippe Berterottière, cité dans le communiqué du groupe.

Le dirigeant a souligné que le chiffre d'affaires avait néanmoins progressé de 11,5% entre le premier et le deuxième trimestre de 2022.

Amélioration des résultats attendue à partir de 2023

Par ailleurs, GTT a indiqué que l'exécution de ses projets en Russie "se poursui[vait] en conformité avec les régimes de sanctions applicables". "Cependant, compte tenu de l'impact croissant des sanctions internationales en vigueur sur les projets de liquéfaction de gaz naturel liquéfié (GNL) en Russie, la continuation et la bonne exécution de ces contrats sont exposées à des risques de report ou d'annulation", a prévenu le groupe.

Au-delà de 2022, le groupe estime qu'il "devrait bénéficier de la très forte dynamique de commandes actuelle et anticipe, à compter de 2023, un chiffre d'affaires et des résultats à un niveau significativement plus élevé qu'en 2022". La crise actuelle met en évidence "l'importance des besoins en gaz au niveau mondial, de l'indépendance énergétique des pays européens vis-à-vis de la Russie, et plus spécifiquement l'importance stratégique du transport maritime du GNL, qui constitue le cœur de l'activité de GTT", a-t-il souligné.

GTT prévoit de verser en décembre un acompte sur dividende de 1,55 euro par action au titre de l'exercice 2022.

