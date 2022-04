GTT voit son activité reculer de 22% au T1 et craint pour son exposition à la Russie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT) a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait reculé de 22% au premier trimestre et prévenu que son exposition à la Russie pourrait le contraindre à revoir ses objectifs pour l'exercice 2022.

"Cette baisse est la conséquence d'un effet de base puisque le premier trimestre 2021 bénéficiait encore de la très forte dynamique de 2020, tandis que le premier trimestre 2022 ne bénéficie pas pleinement des fortes commandes de 2021", a commenté Philippe Berterottière, le PDG de GTT, dans un communiqué.

Evoquant l'exposition relative aux projets dans lesquels le groupe est engagé en Russie, le dirgeant a ajouté qu'à ce jour, GTT poursuivait "l'exécution de ces contrats en conformité avec les régimes de sanctions applicables". "Cependant, la situation actuelle expose certains de ces projets à des risques de retards ou d'annulation. Si ces risques se matérialisaient, le groupe pourrait être amené à revoir ses objectifs pour l'exercice 2022", a averti Philippe Berterottière.

GTT a précisé que les sanctions étaient susceptibles d'affecter l'exportation en Russie de certains produits ou équipements utilisés dans le cadre des projets sur lesquels le groupe travaille, "ce qui pourrait entraîner leur report ou annulation".

"En revanche, cette crise met aussi en évidence l'importance des besoins en gaz au niveau mondial, de l'indépendance énergétique des pays européens vis-à-vis de la Russie, et plus spécifiquement l'importance stratégique du transport maritime du GNL, qui constitue le cœur de l'activité de GTT", a ajouté Philippe Berterottière. "Le groupe anticipe donc la poursuite de la très forte dynamique de commandes actuelle", a souligné le PDG.

Au trimestre dernier, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 68,2 millions d'euros contre 87,55 millions d'euros pour la période correspondante de 2021, a annoncé le spécialiste du confinement à membranes pour le stockage de gaz liquéfié, dont les technologies équipent la majeure partie des navires méthaniers à l'échelle de la planète. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analytes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 75 millions d'euros.

A la fin mars, le carnet de commandes de GTT portait sur 189 unités contre 161 unités au 1er janvier.

Lors de la publication de ses résultats annuels en février, le groupe avait prévenu qu'il anticipait un nouveau repli de son Ebitda (excédent brut d'exploitation) consolidé cette année. Celui-ci devrait s'inscrire dans une fourchette de 140 millions à 170 millions d'euros en 2022, avait alors indiqué le groupe.

Le groupe s'est aussi fixé pour objectif un chiffre d'affaires consolidé de 290 millions à 320 millions d'euros cette année.

A plus long terme, le groupe "devrait bénéficier de la très forte dynamique de commandes actuelle", a indiqué GTT qui anticipe, à compter de 2023, un chiffre d'affaires et des résultats à un niveau "significativement plus élevé" qu'en 2022.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: TVA

COMMUNIQUES FINANCIERS DE GTT:

http://www.gtt.fr/fr/media-center/actualites/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2022 12:41 ET (16:41 GMT)