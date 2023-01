Gaztransport & Technigaz : Ascenz signe un premier contrat au Mexique pour sa solution de surveillance électronique du carburant

Paris - 16 janvier 2023. Ascenz, une société de GTT Digital, a été sélectionnée par un important armateur mexicain pour équiper un pétrolier avec son système de surveillance électronique du carburant (Electronic Fuel Monitoring System ou EFMS).

L'EFMS d'Ascenz combine des technologies numériques de pointe (débitmètres massiques, capteurs de jauge des réservoirs, logiciels embarqués, dispositifs de communication et informatique en nuage) en une seule et même solution pour assurer une surveillance et une optimisation transparentes de la consommation de carburant, des émissions, du soutage et des activités du navire, en plus de l'automatisation des rapports.

Cette solution numérique permettra à l'armateur et à l'affréteur de contrôler et d'optimiser les performances économiques et environnementales du navire.

L'installation de cette solution sur le pétrolier fait partie des exigences imposées par la major pétrolière qui affrète le navire, afin d'atteindre un plus haut niveau de transparence dans la mesure de la consommation de carburant, et de réaliser des économies d'énergie et de coûts tangibles.

Julien Glory, Directeur général d'Ascenz, a déclaré : « Ce contrat constitue une première étape importante dans le développement d'Ascenz sur le continent américain. Alors que le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter et que les réglementations environnementales deviennent plus exigeantes, nous sommes convaincus que notre technologie sera adoptée de façon croissante par les armateurs et les affréteurs du monde entier. » Contact Relations Média :

