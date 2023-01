Gaztransport & Technigaz : Elogen est sélectionnée par ENERTRAG pour la fourniture d'un électrolyseur PEM d'une puissance de 10 MW

L'électrolyseur permettra au système de production électrique de compenser les fluctuations des énergies de source éolienne et solaire. L'hydrogène vert produit contribuera à décarboner l'industrie lourde et le transport routier sur longue distance, à produire de l'électricité en cas de « Dark doldrums1 » et, à moyen terme, à alimenter les pipelines dédiés à l'hydrogène du gestionnaire du réseau de transport de gaz ONTRAS.

solutions d'énergies renouvelables innovantes. Il s'agit par ailleurs d'une étape importante pour Elogen puisque ce contrat porte sur un électrolyseur d'une capacité de 10 MW, venant confirmer la montée en puissance de notre technologie sur des projets d'envergure. »

Manuela Blaicher, Responsable Développement de projet PtX chez ENERTRAG SE, déclare : « ENERTRAG est très fier d'annoncer cette étape vers une capacité d'électrolyse de 10 MW en Allemagne, avec de nombreuses possibilités de déploiement, tant dans l'industrie que dans le secteur de la mobilité. Avec cette usine de référence, nous produirons de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables à l'échelle industrielle. »

***

A propos d'Elogen

Elogen, expert technologique au service de l'hydrogène vert, développe des technologies de pointe pour concevoir et produire des électrolyseurs PEM (membrane échangeuse de protons) pour répondre aux nouveaux usages de l'hydrogène dans la mobilité, l'industrie et le stockage d'énergie. Elogen, une société du groupe technologique GTT, s'appuie sur une R&D puissante et un processus de fabrication rigoureux pour offrir à ses clients des systèmes compétitifs, fiables et adaptés à leurs besoins. Les solutions technologiques développées par Elogen, particulièrement adaptées aux énergies renouvelables, démontrent une efficacité et une performance élevées.

Plus d'informations sur https://elogenh2.com/fr/

Contact : nadege.eycken@elogenh2.com/ +33 (0)1 81 87 26 21

À propos d'ENERTRAG

ENERTRAG est l'une des plus grandes entreprises d'énergie renouvelable d'Allemagne et la plus grande du Brandebourg. Nous développons, construisons, possédons et exploitons des centrales énergétiques intégrées qui produisent de l'électricité fiable, de l'hydrogène vert et de la chaleur à partir de l'énergie éolienne et solaire. ENERTRAG bénéficie de plus de deux décennies d'expérience dans le développement et la mise en œuvre réussis et efficaces de projets d'énergies renouvelables. Nous avons réalisé des projets d'une capacité totale de 2 GW et levé plus de 2 milliards d'euros (dettes et fonds propres). Nous produisons près de 2 TWh d'électricité par an à partir de nos propres actifs et gérons plus de 1 000 éoliennes de notre propre flotte et pour le compte de nos clients. Nos près de 1 000 employés réunissent toutes les compétences requises pour une exploitation réussie et une maintenance efficace, pour une planification axée sur la communauté locale et une construction fiable de centrales et de réseaux énergétiques jusqu'à des centrales électriques interconnectées complètes. Nous avons toujours une longueur d'avance sur l'énergie, que ce soit dans les solutions de réseau, les solutions de stockage ou dans le couplage sectoriel avec des centrales de production de chaleur ou d'hydrogène vert.

Plus d'informations sur enertrag.com

Contact : matthias.philippi@enertrag.com

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de